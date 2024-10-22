Örnek No:55*

T.C.SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonundaaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Susanoğlu Mahallesi 1362 Parsel sayılı 1.210,32 m2 miktarlı Tapuda " Arsa " vasıflı taşınmazdır.

İmar Durumu :'"Susanoğlu Mahallesi 1362 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Corasion Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27/01/2011 gün 6767 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Ancak 2016 yılında Adana Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulunca Corasion Antik Kentinde yapılan sit incelemesi sonucunda sit alanları kısmen değiştirilmiş olup, akabinde Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından '"Corasion Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanları Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları" belirlenmiştir. Geçiş Dönemi Esaslarının 3b maddesi uyarınca yapılaşma talebi, belediyemizce hazırlanacak imar durumu uygun görüş alınmak amacıyla Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmektedir. Konuyla ilgili Kurulda imar planı ve sit haritası göz önüne alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında TTA(Turizm Tesis Alanı) E=0.60, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığı"belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.663.379,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "Eski Eser Şerhi."Tamamında 3 Derece Sit Alanı Şerhi Vardır." Ve "3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır." Beyanları vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:06 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 10:06 Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:06

12/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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