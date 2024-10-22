İLAN

T.C. KOZAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1569

Davacı , ÜNVER YÖRÜGER ileDavalılar , AHMET ŞAMİL ŞAŞOĞLU, ALPER FEVZİ YÖRÜGER, BERKAY GÜRSEL, EMİNE HACER SAVAŞ, HİLMİ YÖRÜGER, HİLMİ YÖRÜGER, HÜSEYİN ŞADAN ŞAŞOĞLU, MERAL ŞAŞOĞLU, MURAT YÖRÜGER, NİLÜFER YÖRÜGER, NURTEN YÖRÜGER, ÖZGE YÖRÜGER, SARPER NAFİZ YÖRÜGER, SERAP YÖRÜGER, SEVGİ YÖRÜGER, SEVİLAY YÖRÜGER, ŞENAY TÜRKMEN, TUFAN YÖRÜGER, TURAN GÜRSEL arasında Adana İli, Kozan İlçesi, Tufanpaşa Mahallesi 177 ada 113 parsel, 177 ada112 parsel, 177 ada 109 parsel, 117 ada 110 parsel sayılı taşınmazlar hakkındaki Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Yapılan araştırmada davalı BERKAY GÜRSEL ( Turan ve Seval'den olma 30.04.1993 D.lu.)'in tebliğe elverişli adresine ulaşılamadığından duruşma gününün gazete ile ilan yapılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle; Mahkememizin 29/01/2025 tarihli (saat:09.25) duruşmaya mazeretsiz gelmemesi, kendisini bir vekil ile temsil ettirmeyip davaya karşı diyeceklerini yazılı olarak bildirmemesi halinde, dosyada yargılamanın yokluğunda yapılacağından, gazetede ilanından(7) gün sonra tebliği edilmiş sayılacağı, (7) gün sonrasında (15) gün içerisinde adı geçene duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur.10/10/2024

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