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MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:59
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024, 06:59

T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1191 Esas 01/10/2024

GAİPLİK İLANI

Malatya İli, Arguvan İlçesi, Çiftlik Mahallesi/Köyü, Cilt No:36, Hane No:11, Bsn No:20'de nüfusa kayıtlı Tayyup ve Meryem'den olma, 03/04/1973 Arguvan doğumlu, 38482832840 T.C Kimlik numaralı Erdal ATEŞ'ten 1997 yılı Ocak ayından beri haber alınamadığı, kendisinin ölüm tehlikesi bulunduğundan bahisle, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir,

Mahkememizce M.K.nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı kişi hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/1191 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02107340

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