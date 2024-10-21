T.C.

MADEN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

İLAN

Sayı :2022/127 Esas Davacı , ERDAL YILMAZ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;TMK. 33 maddesine göre Elazığ İli Alacakaya İlçesi Halkalı Mah/Köyü, Cilt no:14 Hane No:36 BSN:29'da nüfusa kayıtlı, Emin ve Şerifa'dan olma 04/12/1972 doğumlu, 13337064928 TC kimlik nolu SABAHATTİN YILMAZ'ın 1990 yılından bu güne kadar haber alınamadığını, tüm aramalara rağmen bir haber alınamadığını ve izine rastlanmadığını bu nedenle SABAHATTİN YILMAZ hakkında gaiplik kararı verilmesini talep etmiştir.

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan SABAHATTİN YILMAZ'ı gören veya bu şahıs hakkında bilgisi bulunan kimselerin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde Mahkememiz 2022/127 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ve adresini bildirmeleri, aksi halde yukarıda adı geçen SABAHATTİN YILMAZ'ın gaipliğe karar verileceği hususu ilan olunur.07/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02107393