T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/1044 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyleAydın ili İncirliova ilçesi Dereağzı Köyünün Kuzey Kesimine düşen doğusu patika mera yolu, batısı Mustafa Sarı, güneyi patika yol, Nuri Korkmaz, Osman Fidan, Kuzeyi mağara yolu ile çevrili 1265 m2 yüzölçümlü taşınmaz hakkında TMK 713/4-5 maddesi gereğince askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği İLAN OLUNUR

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: RAMAZAN SARI AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapu İptali Ve Tescil

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

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