BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN ATM YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

"Belediyemiz Mülkiyeti ve Tasarrufunda Bulunan Muhtelif Yerlerin ATM Yeri Olarak 10 Yıllığına Kiraya Verilmesi" işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi "Kapalı Teklif Usulü" ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin: Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL Telefon Numarası: 444 0 669 İşin Adı: Atm Yerlerinin Kiraya Verilmesi İşi İşin Niteliği: Belediyemiz Mülkiyeti ve Tasarrufunda Bulunan Muhtelif Yerlerin ATM Yeri Olarak 10 Yıllığına Kiraya Verilmesi İşi İşin Süresi: 10 (On) Yıl İşin Yeri: Muhtelif Yerler (Detaylar Şartname Md: 1 de belirtilmiştir.) Adet: 40 Adet ATM Yeri Muhammen Bedel (Yıllık) : 2.400.000,00-TL+KDV (İkimilyondörtyüzbinTürkLirası) Geçici Teminat (%3): 72.000,00-TL (YetmişikibinTürkLirası) İhalenin Yeri: Başakşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu, Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL Tarih ve Saati: 31/10/2024 Saat: 10:00 Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 31/10/2024 Saat: 10:00 İhaleye Katılabilme Şartları: Gerçek Kişi İse; Türkiye'de tebligat için adres beyanı. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı" , "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" Noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel Kişi İse; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi. Ortak Hükümler; Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. Maddesine uygun. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. Maddesine uygun. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6.maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname. İhaleye katılacaklardan; ihale tarihinden önce Türkiye genelinde en az 5 adet ve en az 3 (Üç) yıl süreli İlçe Belediyesi ATM yeri kiralama veya işletme ihalesine girdiği ve ihale yüklenicisi olarak sözleşmelerini yaptığına dair kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeler sunulacaktır. (İdare ile yapılan ihale sözleşmesi veya sözleşme imzaladığına dair ilgili idareden alınmış belge) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 18.000.000,00-TL (OnsekizmilyonTürkLirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanımı işinde toplam 8.000.000,00-TL (SekizmilyonTürkLirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi, bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak banka veya bankalarla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Bankalar ile gerçekleştirilen kiralama işleri ilgili olarak sözleşmeler veya ATM yeri kiralanmasına ilişkin "kira faturaları" veya bankalar tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi ibraz edilmelidir. Yüklenici iş bu belgelerden herhangi birini "belirtilen tutarı sağlamak koşulu ile" kullanabilir. SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge. Vergi borcu bulunmadığına dair Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge. Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir veya 10.000,00TL (OnbinTürkLirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (31/10/2024 Saat:10:00'a kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Kayabaşı Mahallesi, Gazi Yaşargil Caddesi, 15 Temmuz Sokak, No:2 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

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