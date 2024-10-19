Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/945 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/945 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8434 ada 8 parselde kayıtlı 239,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın borçluya ait 1/4 hissesi Adresi: Gürsel Mahallesi, Akman Sokak No: 46, 46A Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 5.436.160,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 14:50 Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:50

16/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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