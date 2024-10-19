T.C. GAZİANTEP 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sayı : E.22592466-2023/548-Ceza Dava Dosyası 12.08.2024

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Gaziantep 11. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık Aymed ve Fatma oğlu, 2003 Halep doğumlu, sanık Nuri Bellu'nun Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 18/01/2024 tarihli ve 2023/548 Esas 2024/113 Karar sayılı kararında, sanık hakkında eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 142/2.h.2, 35, 53/1,63,116/2 maddesi uyarınca sanığın üzerine atılı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 5271 sayılı CMK.nın 231/5 maddesi HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINAkarar verilmiştir.

Gerekçeli kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla, 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 5271 S.CMK'nun 231/2.maddesi gereğince verilen karara karşı tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya emsal en yakın mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunup zapta geçirtilmesi suretiyle, cezaevinde bulunanlar için ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek karar hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurabileceklerinin ve başvurmadığı taktirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen hüküm tebliğ olunur.12.08.2024

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