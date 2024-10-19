T.C. BATMAN 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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DOSYA NO : 2023/226 Esas
KARAR NO: 2024/331 Karar
Mühür Bozma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 11/06/2024 tarihli ilamı ile sanık Emine KAYLI hakkında TCK'nın 203/1 maddesi gereğince 3.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Dair verilen karar 71407113600 TC. Kimlik numaralı, Abdulkerim ve Tenzire kızı, 14/06/1993 BATMAN doğumlu, Emine KAYLI'nıntüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2-hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
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