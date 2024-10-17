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T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 07:07
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T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/416 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Yazımız ekinde gönderilen ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların m2 lerinin belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların kamulaştırılacak kısımlarının tahmini bedelleri kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazınkamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazların varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 28/05/2024 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 27/09/2024Eki: Kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin bilgiler.

MAHKEME ESAS İL İLÇE MAHALLE Ada Parsel Adı Soyadı Kamulaştırmak Alanı

(m²)

 irtifak Hakkı (m² ) Teklif Edilen Kamulaştırma

Bedeli

(-TL)
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/416 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 136 99 ERTUĞRUL ŞENTÜRK 1,48 537,94 19.581,14 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/417 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 136 111 ERTUĞRUL ŞENTÜRK 0 354,88 12.777,10 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/418 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 136 116 OSMAN ÇENGEL

EMİN ÇENGEL

REMZİYE OKŞAK

FETHİ ÇENGEL

HAYRİYE ÇENGEL

 0 395,7 14.246,78 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/419 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 136 40 FİRDES BATUR 0 79,85 2.874,92 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/420 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 136 36 ŞEVKİ ÖZKAN 5,29 203,66 8.094,42 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/421 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 136 34 FEHİM İĞDİ 0 402,23 14.481,89 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/422 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 136 29 HASAN YAPICI 5,29 346,16 13.224,99 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/423 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 136 20 RECEP BELBER 0 479,86 17.276,88 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/424 EDİRNE MERKEZ YENİ İMARET MAH. 1229 11 HİLMİ TAKINDI 10,24 1204,58 53.253,06 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/425 EDİRNE MERKEZ YENİ İMARET MAH. 1229 7 HAMDİ UÇAR 0 1076,36 46.019,77 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/426 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 136 4 CENGİZ ÇİM 0 578,36 20.823,27 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/427 EDİRNE MERKEZ YENİ İMARET MAH. 1228 57 HÜRRİYET TİNAŞ 0 22,65 968,40 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/428 EDİRNE MERKEZ YENİ İMARET MAH. 1228 62 PINAR YARAR

TAYFUN POLATLI

NURSEN POLATLI

 204,53 8.744,68 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/429 EDİRNE MERKEZ YENİ İMARET MAH. 1228 63 MUSTAFA ANGÜN 0 26,52 1.133,86 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/430 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 178 MUZAFFER ANGUN 5,29 1270,83 55.238,71 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/431 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 182 MUSTAFA ANGUN 9,61 930,92 37.082,14 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/432 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 181 MUSTAFA ANGUN 0 78,82 3.369,93 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/433 EDİRNE MERKEZ YENİ İMARET MAH. 1253 62 ALİ PİRİJDAVA 0 1,57 67,13 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/434 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 211 ARİF HAYRİ HAVSA 0 73,22 3.130,50 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/435 EDİRNE MERKEZ YENİ İMARET MAH. 1253 30 HATİCE FİLİZ

BEYZA SÜMER

BAHAR GÜREKE

AYŞE BİRİCİKCAN

ADNAN KARADALLI

HAYRİ KARADALLI

 0 436,4 18.658,28 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/436 EDİRNE MERKEZ YENİ İMARET MAH. 1253 29 KÂMİL YAŞİBEYLİ 0 115,29 4.929,22 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/437 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 188 HAYDAR TANRIKULU 0 226,63 8.669,56 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/438 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 189 LÜTFÜ ALAT

HÜLYA ÇAKIR

TAMER ALAT

EMİNE ALAT

REMZİ ALAT

HAYRİYE TORUK

NAZMİYE BOZKOÇ

FATMA ESER

 0 159,95 6.118,77 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/439 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 191 SADİYE YAPICI 0 583,84 22.334,36 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/440 EDİRNE MERKEZ DEĞİRMENYENİ MAH. 0 563 NURİ FİLİZBÜYÜK 0 1429,03 48.235,12 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/441 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 197 NADİR DEVREN 0 1101,15 42.123,67 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/442 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 36 MESUT ÇAKIR 6,25 2003,66 73.039,87 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/443 EDİRNE MERKEZ DEĞİRMENYENİ MAH. 0 804 REMZİ ÇEKİÇ 5,76 1209,21 41.593,06 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/444 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 133 16 NURHAN GÖNÜLALAN 9,61 433,72 16.999,65 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/445 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 34 ARİF HAYRİ HAVSA 0 45,15 1.625,58 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/446 EDİRNE MERKEZ DEĞİRMENYENİ MAH. 0 548 NURİYE KÜÇÜKTEPE

İBRAHİM DÜŞMÜŞ

 10,24 786,87 26.079,54 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/447 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 31 NECİP MURAT HAVSA 5,29 1002,06 36.840,01 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/448 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 30 ENVER SAR

AYÇA GÜNGÖRMEZLER

AYSUN TURAN

MURAT TURAN

ŞABAN SAR

NİYAZİ SAR

CAFER SAR

 5,29 1844,39 67.167,26 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/449 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 27 MESUT ÇAKIR 0 1118,93 40.285,96 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/450 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 123 24 ALİ DURDUR 5,76 1031,77 33.230,21 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/451 EDİRNE MERKEZ DEĞİRMENYENİ MAH. 0 1130 MUTLU GENÇALP 0 314,58 12.034,02 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/452 EDİRNE MERKEZ DEĞİRMENYENİ MAH. 0 1128 NAZMİYE BOZKOÇ

EMİNE ALAT

HAYRİYE TORUK

REMZİ ALAT

LÜTFÜ ALAT

TAMER ALAT

HÜLYA ÇAKIR

NECDET AR

 5,29 1136,9 44.300,72 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/453 EDİRNE MERKEZ DEĞİRMENYENİ MAH. 0 1117 CAVİT ÇALIŞ 0 506,46 19.374,25 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/454 EDİRNE MERKEZ DEĞİRMENYENİ MAH. 0 567 MUTLU GENÇALP 0 444,92 15.017,72 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/455 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 128 19 GÖNÜL ZİRAATLIOĞLU 0 678,83 21.385,52 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/456 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 128 16 GÖNÜL ZİRAATLIOĞLU 0 397,92 12.535,87 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/457 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 146 11 FERAT TUNCA

AHMET TUNCA

AYŞE TUNCA

 0 392,88 12.377,10 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/458 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 146 13 NURGÜL KARAGÖZ

SEVDİYE ERDİNÇ

AYDIN KUSE

SEVİM KUSE

 13,57 944,25 31.457,19 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/459 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 145 26 HASAN TEZCAN 0 192,62 6.068,20 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/460 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 128 2 GÖNÜL ZİRAATLIOĞLU 0 442,92 13.953,53 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/461 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 107 3 ERSİN ÇETİN

CİHANGİR ARABACI

 5,76 265,75 9.097,90 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/462 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 106 28 AYŞE ŞİRMEN 0 438,46 13.813,02 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/463 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 106 26 SAMİ ALADAĞ 5,29 1531,42 48.911,70 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/464 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 117 50 İSMAİL HAKKI PEKÖZ

FAHRETTİN PEKÖZ

SITKI PEKÖZ

İSMAİL HAKKI PEKÖZ

NADİRE YANKAYA

AHMET RECEP PEKÖZ

SITKI PEKÖZ

 0 538,55 16.966,21 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/465 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 117 49 AHMET TUNCA 0 194,51 6.127,75 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/466 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 117 94 MÜSERREM ERATİK TÜRKER ÇALIŞKAN

MEHMET ÇALIŞKAN

ŞEHRİ ÖZCAN

AHMET ERATİK

MÜKERREM MAZLUM

ŞERİFE ERATİK

İLKER ÇALIŞKAN

 0 256,88 8.092,62 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/467 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 141 36 TUNCAY TUNCA 0 334,69 10.543,91 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/468 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 117 34 AHMET KARAGÖZ

ZEHRA ATAĞ

MERYEM KARAGÖZ

BEHİYE GÖLCÜOĞULLARI

HATİCE AKAR

 5,29 317,09 10.656,06 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/469 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 117 33 MERYEM KARAGÖZ

AHMET KARAGÖZ

HATİCE AKAR

ZEHRA ATAĞ

BEHİYE GÖLCÜOĞULLARI

 0 809,86 25.513,42 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/470 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 141 42 NİHAT ARABACI

HAYRETTİN GÜNALTAY

SELAHATTİN GÜNALTAY

 633,91 19.970,38 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/471 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 116 7 NEDRET KIYGA 0 270,9 8.534,30 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/472 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 141 46 SAADETTİN KURTTAŞ 0 1040,9 32.791,99 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/473 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 141 14 SAFİNAZ BİLAL

FATMA BEKAR

SABRİYE BEHİCE

GÜLİBRİŞİM

SELMAN BALCI

BEHİCE YILMAZ

ŞAZİ ARAS

 0 102,9 3.241,71 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/474 EDİRNE MERKEZ YOLÜSTÜ MAH. 146 16 SAFİNAZ BİLAL

FATMA BEKAR

SELMAN BALCI

ŞAZİ ARAS

BEHİCE YILMAZ

SABRİYE BEHİCE

GÜLİBRİŞİM

 0 99,88 3.146,57 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/475 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 125 21 CAFER KAYAR 0 1218,28 38.380,08 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/476 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 125 19 MUSTAFA YÜCEEL

LEVENT YÜCEEL

CENGİZ YÜCEEL

HALİME YÜCEEL

ŞÜKRİYE ATICI

 5,76 1266,53 40.625,97 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/477 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 108 11 FATİH KIYGA

MEHTAP ÖZER

ŞAFİYE KIYGA

NURDOĞAN KIYGA

 0 854,5 24.996,90 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/478 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 108 9 MESUT KIYGA 0 398,44 11.655,66 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/479 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 108 8 MESUT KIYGA 5,76 563,57 17.160,25 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/480 EDİRNE MERKEZ AVARIZ MAH. 134 193 REMZİYE KESEN

SEVDİYE İĞDİ

İBRAHİM İMGA

RESMİYE ÇALIŞKAN

ERSİN ÇETİN

AHMET İMGA

HAMİT ÇETİN

HAYRİ ÇETİN

HAMDİ ÇETİN

HAMDİYE KOMBAK

KADİR İMGA

SÜLEYMAN

DAĞDEVİREN

MUSTAFA DAĞDEVİREN

 5,29 590,46 23.397,06 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/481 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 108 5 AYŞE TUNCA

AHMET TUNCA FERAT TUNCA

 5,29 1633,33 48.399,21 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/482 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 108 1 AHMET CEMAL AYAZ 11,05 2046,02 61.145,73 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/483 EDİRNE MERKEZ HATİP MAH. 109 1 İDİRİZ ÇELİK 5,76 293,15 9.249,59 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/484 EDİRNE MERKEZ ÇÖMLEKKÖY MAH. 117 47 İBRAHİM DURAN 0 760,91 22.259,09 ₺
EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2024/485 EDİRNE MERKEZ ÇÖMLEKKÖY MAH. 117 49 İBRAHİM CAN 9,61 184,43 6.519,67 ₺

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02104354

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