T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/416 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI Yazımız ekinde gönderilen ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların m2 lerinin belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların kamulaştırılacak kısımlarının tahmini bedelleri kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazınkamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazların varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 28/05/2024 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.
2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 27/09/2024Eki: Kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin bilgiler.
|MAHKEME
|ESAS
|İL
|İLÇE
|MAHALLE
|Ada
|Parsel
|Adı Soyadı
|Kamulaştırmak Alanı
(m²)
|irtifak Hakkı (m² )
|Teklif Edilen Kamulaştırma
Bedeli
(-TL)
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/416
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|136
|99
|ERTUĞRUL ŞENTÜRK
|1,48
|537,94
|19.581,14 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/417
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|136
|111
|ERTUĞRUL ŞENTÜRK
|0
|354,88
|12.777,10 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/418
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|136
|116
|OSMAN ÇENGEL
EMİN ÇENGEL
REMZİYE OKŞAK
FETHİ ÇENGEL
HAYRİYE ÇENGEL
|0
|395,7
|14.246,78 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/419
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|136
|40
|FİRDES BATUR
|0
|79,85
|2.874,92 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/420
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|136
|36
|ŞEVKİ ÖZKAN
|5,29
|203,66
|8.094,42 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/421
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|136
|34
|FEHİM İĞDİ
|0
|402,23
|14.481,89 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/422
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|136
|29
|HASAN YAPICI
|5,29
|346,16
|13.224,99 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/423
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|136
|20
|RECEP BELBER
|0
|479,86
|17.276,88 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/424
|EDİRNE
|MERKEZ
|YENİ İMARET MAH.
|1229
|11
|HİLMİ TAKINDI
|10,24
|1204,58
|53.253,06 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/425
|EDİRNE
|MERKEZ
|YENİ İMARET MAH.
|1229
|7
|HAMDİ UÇAR
|0
|1076,36
|46.019,77 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/426
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|136
|4
|CENGİZ ÇİM
|0
|578,36
|20.823,27 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/427
|EDİRNE
|MERKEZ
|YENİ İMARET MAH.
|1228
|57
|HÜRRİYET TİNAŞ
|0
|22,65
|968,40 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/428
|EDİRNE
|MERKEZ
|YENİ İMARET MAH.
|1228
|62
|PINAR YARAR
TAYFUN POLATLI
NURSEN POLATLI
|204,53
|8.744,68 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/429
|EDİRNE
|MERKEZ
|YENİ İMARET MAH.
|1228
|63
|MUSTAFA ANGÜN
|0
|26,52
|1.133,86 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/430
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|178
|MUZAFFER ANGUN
|5,29
|1270,83
|55.238,71 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/431
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|182
|MUSTAFA ANGUN
|9,61
|930,92
|37.082,14 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/432
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|181
|MUSTAFA ANGUN
|0
|78,82
|3.369,93 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/433
|EDİRNE
|MERKEZ
|YENİ İMARET MAH.
|1253
|62
|ALİ PİRİJDAVA
|0
|1,57
|67,13 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/434
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|211
|ARİF HAYRİ HAVSA
|0
|73,22
|3.130,50 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/435
|EDİRNE
|MERKEZ
|YENİ İMARET MAH.
|1253
|30
|HATİCE FİLİZ
BEYZA SÜMER
BAHAR GÜREKE
AYŞE BİRİCİKCAN
ADNAN KARADALLI
HAYRİ KARADALLI
|0
|436,4
|18.658,28 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/436
|EDİRNE
|MERKEZ
|YENİ İMARET MAH.
|1253
|29
|KÂMİL YAŞİBEYLİ
|0
|115,29
|4.929,22 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/437
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|188
|HAYDAR TANRIKULU
|0
|226,63
|8.669,56 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/438
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|189
|LÜTFÜ ALAT
HÜLYA ÇAKIR
TAMER ALAT
EMİNE ALAT
REMZİ ALAT
HAYRİYE TORUK
NAZMİYE BOZKOÇ
FATMA ESER
|0
|159,95
|6.118,77 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/439
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|191
|SADİYE YAPICI
|0
|583,84
|22.334,36 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/440
|EDİRNE
|MERKEZ
|DEĞİRMENYENİ MAH.
|0
|563
|NURİ FİLİZBÜYÜK
|0
|1429,03
|48.235,12 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/441
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|197
|NADİR DEVREN
|0
|1101,15
|42.123,67 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/442
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|36
|MESUT ÇAKIR
|6,25
|2003,66
|73.039,87 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/443
|EDİRNE
|MERKEZ
|DEĞİRMENYENİ MAH.
|0
|804
|REMZİ ÇEKİÇ
|5,76
|1209,21
|41.593,06 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/444
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|133
|16
|NURHAN GÖNÜLALAN
|9,61
|433,72
|16.999,65 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/445
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|34
|ARİF HAYRİ HAVSA
|0
|45,15
|1.625,58 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/446
|EDİRNE
|MERKEZ
|DEĞİRMENYENİ MAH.
|0
|548
|NURİYE KÜÇÜKTEPE
İBRAHİM DÜŞMÜŞ
|10,24
|786,87
|26.079,54 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/447
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|31
|NECİP MURAT HAVSA
|5,29
|1002,06
|36.840,01 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/448
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|30
|ENVER SAR
AYÇA GÜNGÖRMEZLER
AYSUN TURAN
MURAT TURAN
ŞABAN SAR
NİYAZİ SAR
CAFER SAR
|5,29
|1844,39
|67.167,26 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/449
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|27
|MESUT ÇAKIR
|0
|1118,93
|40.285,96 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/450
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|123
|24
|ALİ DURDUR
|5,76
|1031,77
|33.230,21 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/451
|EDİRNE
|MERKEZ
|DEĞİRMENYENİ MAH.
|0
|1130
|MUTLU GENÇALP
|0
|314,58
|12.034,02 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/452
|EDİRNE
|MERKEZ
|DEĞİRMENYENİ MAH.
|0
|1128
|NAZMİYE BOZKOÇ
EMİNE ALAT
HAYRİYE TORUK
REMZİ ALAT
LÜTFÜ ALAT
TAMER ALAT
HÜLYA ÇAKIR
NECDET AR
|5,29
|1136,9
|44.300,72 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/453
|EDİRNE
|MERKEZ
|DEĞİRMENYENİ MAH.
|0
|1117
|CAVİT ÇALIŞ
|0
|506,46
|19.374,25 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/454
|EDİRNE
|MERKEZ
|DEĞİRMENYENİ MAH.
|0
|567
|MUTLU GENÇALP
|0
|444,92
|15.017,72 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/455
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|128
|19
|GÖNÜL ZİRAATLIOĞLU
|0
|678,83
|21.385,52 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/456
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|128
|16
|GÖNÜL ZİRAATLIOĞLU
|0
|397,92
|12.535,87 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/457
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|146
|11
|FERAT TUNCA
AHMET TUNCA
AYŞE TUNCA
|0
|392,88
|12.377,10 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/458
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|146
|13
|NURGÜL KARAGÖZ
SEVDİYE ERDİNÇ
AYDIN KUSE
SEVİM KUSE
|13,57
|944,25
|31.457,19 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/459
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|145
|26
|HASAN TEZCAN
|0
|192,62
|6.068,20 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/460
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|128
|2
|GÖNÜL ZİRAATLIOĞLU
|0
|442,92
|13.953,53 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/461
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|107
|3
|ERSİN ÇETİN
CİHANGİR ARABACI
|5,76
|265,75
|9.097,90 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/462
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|106
|28
|AYŞE ŞİRMEN
|0
|438,46
|13.813,02 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/463
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|106
|26
|SAMİ ALADAĞ
|5,29
|1531,42
|48.911,70 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/464
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|117
|50
|İSMAİL HAKKI PEKÖZ
FAHRETTİN PEKÖZ
SITKI PEKÖZ
İSMAİL HAKKI PEKÖZ
NADİRE YANKAYA
AHMET RECEP PEKÖZ
SITKI PEKÖZ
|0
|538,55
|16.966,21 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/465
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|117
|49
|AHMET TUNCA
|0
|194,51
|6.127,75 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/466
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|117
|94
|MÜSERREM ERATİK TÜRKER ÇALIŞKAN
MEHMET ÇALIŞKAN
ŞEHRİ ÖZCAN
AHMET ERATİK
MÜKERREM MAZLUM
ŞERİFE ERATİK
İLKER ÇALIŞKAN
|0
|256,88
|8.092,62 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/467
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|141
|36
|TUNCAY TUNCA
|0
|334,69
|10.543,91 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/468
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|117
|34
|AHMET KARAGÖZ
ZEHRA ATAĞ
MERYEM KARAGÖZ
BEHİYE GÖLCÜOĞULLARI
HATİCE AKAR
|5,29
|317,09
|10.656,06 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/469
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|117
|33
|MERYEM KARAGÖZ
AHMET KARAGÖZ
HATİCE AKAR
ZEHRA ATAĞ
BEHİYE GÖLCÜOĞULLARI
|0
|809,86
|25.513,42 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/470
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|141
|42
|NİHAT ARABACI
HAYRETTİN GÜNALTAY
SELAHATTİN GÜNALTAY
|633,91
|19.970,38 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/471
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|116
|7
|NEDRET KIYGA
|0
|270,9
|8.534,30 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/472
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|141
|46
|SAADETTİN KURTTAŞ
|0
|1040,9
|32.791,99 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/473
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|141
|14
|SAFİNAZ BİLAL
FATMA BEKAR
SABRİYE BEHİCE
GÜLİBRİŞİM
SELMAN BALCI
BEHİCE YILMAZ
ŞAZİ ARAS
|0
|102,9
|3.241,71 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/474
|EDİRNE
|MERKEZ
|YOLÜSTÜ MAH.
|146
|16
|SAFİNAZ BİLAL
FATMA BEKAR
SELMAN BALCI
ŞAZİ ARAS
BEHİCE YILMAZ
SABRİYE BEHİCE
GÜLİBRİŞİM
|0
|99,88
|3.146,57 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/475
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|125
|21
|CAFER KAYAR
|0
|1218,28
|38.380,08 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/476
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|125
|19
|MUSTAFA YÜCEEL
LEVENT YÜCEEL
CENGİZ YÜCEEL
HALİME YÜCEEL
ŞÜKRİYE ATICI
|5,76
|1266,53
|40.625,97 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/477
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|108
|11
|FATİH KIYGA
MEHTAP ÖZER
ŞAFİYE KIYGA
NURDOĞAN KIYGA
|0
|854,5
|24.996,90 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/478
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|108
|9
|MESUT KIYGA
|0
|398,44
|11.655,66 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/479
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|108
|8
|MESUT KIYGA
|5,76
|563,57
|17.160,25 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/480
|EDİRNE
|MERKEZ
|AVARIZ MAH.
|134
|193
|REMZİYE KESEN
SEVDİYE İĞDİ
İBRAHİM İMGA
RESMİYE ÇALIŞKAN
ERSİN ÇETİN
AHMET İMGA
HAMİT ÇETİN
HAYRİ ÇETİN
HAMDİ ÇETİN
HAMDİYE KOMBAK
KADİR İMGA
SÜLEYMAN
DAĞDEVİREN
MUSTAFA DAĞDEVİREN
|5,29
|590,46
|23.397,06 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/481
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|108
|5
|AYŞE TUNCA
AHMET TUNCA FERAT TUNCA
|5,29
|1633,33
|48.399,21 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/482
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|108
|1
|AHMET CEMAL AYAZ
|11,05
|2046,02
|61.145,73 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/483
|EDİRNE
|MERKEZ
|HATİP MAH.
|109
|1
|İDİRİZ ÇELİK
|5,76
|293,15
|9.249,59 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/484
|EDİRNE
|MERKEZ
|ÇÖMLEKKÖY MAH.
|117
|47
|İBRAHİM DURAN
|0
|760,91
|22.259,09 ₺
|EDİRNE 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024/485
|EDİRNE
|MERKEZ
|ÇÖMLEKKÖY MAH.
|117
|49
|İBRAHİM CAN
|9,61
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