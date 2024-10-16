İLAN

ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ' NDEN

ESAS NO : 2015/22KARAR NO : 2018/795

İ L A N

Davacı MUSA ANDIRMAN ile davalı RYSBİBİ UMİRZAKOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının mahkememizde verilen kararı gereğince, Davanın kabulü ile BİNGÖL İli, GENÇ İlçesi, CUMHURİYET Köyü/mah. Cilt 1, hane 184'de nüfusa kayıtlı, RECEP ve RABİA'den olma, 10/06/1984 doğumlu davacı MUSA ANDIRMAN ile TÜRKMENİSTAN uyruklu HOCAMYAR ve AYBİBİ'den olma 01/05/1975 doğumlu davalı RYSBİBİ UMİRZAKOVAA ANDIRMAN'ın T.M.K.nun 166/1 . maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Davacı taraf, karşı taraftan yargılama gideri ve vekalet ücreti istemediğini beyan ettiğinden bu konularda karar verilmesine yer olmadığına. Alınması gereken 35,90 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 27,70 TL nin mahsubu ile kalan8,2 TL'nin talep gibi davacıdan alınarak hazineye İRAT KAYDINA. Karar kesinleştiğininde, kararın iki suretinin ilgili nüfus müdürlüğüne uyap üzerinden gönderilmesine. HMK'nun 333 maddesi uyarınca hükmün kesinleşmesine müteakip davacı tarafça yatırılan 203TL gider avansından kullanılmayan kısmın davacı tarafa iadesine karar verilmiş olup davalı RYSBİBİ UMİRZAKOVA' ya metni yazılı kararın gazetede ilanından itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta sonra kesinleşmiş sayılacağından, davalı RYSBİBİ UMİRZAKOVA' ya bu süre içinde istinaf hakkını kullanabileceği, karar tebliği yerine kaim olmak üzere İLANENTEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02104112