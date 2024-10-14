T.C. SİİRT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

ESAS NO: 2023/69 Esas Davacı İZZET ÇELİK davalılar, MALİYE HAZİNESİ, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SİİRT KÖPRÜBAŞI KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Dava konusu Siirt İli Merkez İlçesi Köprübaşı Köyü 129 ada 10 parsel, 11 parsel, 12 parsel ve 131 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların İZZET ÇELİK adına tapusuz taşınmaz tescili davasıyla mahkememize dava açıldığı, bu taşınmazlar üzerinde bir hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/69 esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

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