T.C. EDİRNE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO:2023/123

KARAR NO:2024/402

Taksirli Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/05/2024 tarihli ilamı ile TCK 89/1maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Kararı verildiği müşteki Izet ve Gordana kızı, 04/08/1998 doğumlu, JASMINA ZAHOVIC tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, mahkememiz nezninde itiraz yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.10/10/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02103264