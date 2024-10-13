T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/463 Esas

Mahkememizin 2023/463 Esas sayılı ortaklığın giderilmesi dosyasında davalı BEKİR YÖNDEMLİ'ye tüm çabalara rağmen adresinin tespit edilemediği, bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği anlaşılarak duruşma ara kararı gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Davaya konu: " Kırıkkale İli Merkez İlçesi Kurtuluş 2. Kısım1458 Ada 32 Parsel, Kırıkkale İli Merkez İlçesi Kurtuluş 2. Kısım 1458 Ada 36 Parsel, Kırıkkale İli Merkez İlçesi Kurtuluş 2. Kısım 1458 Ada 37 Parsel, Kırıkkale İli Merkez İlçesi Kurtuluş 2. Kısım 1458 Ada 39 Parsel, Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 5828 Ada 1 Parsel , Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 5830 Ada 1 Parsel, Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 5830 Ada 2 Parsel, Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 5830 Ada 11 Parsel, Kırıkkale İli Merkez İlçesi Karacalı Köyü 5830 Ada 13 Parsel" taşınmaz maliki Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Karacalı Köyü, 64 hanede nüfusa kayıtlı Hamza ve Şaziye'den olma, 18/12/1972 doğumlu, 31234725940 T.C kimlik numaralı BEKİR YÖNDEMLİ'ye iş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı aksi takdirde yargılamanın gıyabında devam ederek karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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