T.C. İSTANBUL 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/400 Esas

KARAR NO : 2024/365

Mahkememizin 2023/400- 2024/365 esas ve karar sayılı dosyasından müşteki olan Ramazan ve Ömür oğlu, 13/01/2000 doğumlu, Adıyaman, Kahta, Dumlu nüfusuna kayıtlı KASIM KALAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanık Ahmet KARA' nın 3 yıl 4 ay hapis - 11.600 TL adli para ve belirli haklardan yoksunluk cezası ile cezalandırılmasına dair mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 04.10.2024

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