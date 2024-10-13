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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi :13 Ekim 2024 , 00:01 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024 , 07:03
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :13 Ekim 2024, 07:03

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA DEFTERDARLIĞI / BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AŞAĞIDA ADI SOYADI (UNVANI) İLE VERGİ VE CEZA NEVİLERİ YAZILI BAŞKENT VERGİ DAİRESİ'NE AİT VERGİ MÜKELLEFLERİ ADINA TANZİM OLUNAN ÖDEME EMİRLERİ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 93 VE MÜTEAKİP MADDELERİ GEREĞİNCE POSTA İLE BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMADIĞINDAN TEBLİĞ YAPILAMAMIŞTIR. 213 SAYILI KANUNUN 105'NCİ MADDESİ GEREĞİNCE ADLARI GEÇEN MÜKELLEFLERİN İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE BAŞKENT VERGİ DAİRESİ'NE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMELERİ, TAAHHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ; KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI, RİAYET EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE ANILAN KANUNUN 106'NCI MADDESİ GEREĞİNCE İŞBU İLANIN YAYINLANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 1 AYLIK SÜRENİN SONUNDA ADI GEÇEN MÜKELLEFLERE TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR.
VERGİ NO UNVAN VERGİ TÜRÜ VERGİLENDİRME DÖNEMİ TAKİP DOSYA NO TAKİP TUTARI ADRES
0790362211 BAYRAM ARKADAŞ 0001 201401201412 2020031114DmV0002534 ₺2.059.576,17 HUZUR MAHALLESİ CEVİZLİDERE CADDESİ NO:129/B ÇANKAYA/ANKARA
0850391116 ARTAGAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 0015 201806201806 2022111914DmV0000133 ₺2.297.883,51 ÖVEÇLER MAH. 2.CD.1310.SK NO:3/2 ÇANKAYA/ANKARA
2951046349 DGN GRUP 42 YAPI MALZEMELERİ PETROL NAKLİYAT HAFRİYAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MATBAA DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 0010 202101202112 2023091314DmX0000015 ₺4.826.959,72 AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. NO:45/4 ÇANKAYA/ANKARA

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