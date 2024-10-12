İ L A N T.C. URLA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı : 2024/149 Esas03/10/2024

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında dava konusu edilen İzmir ili, Urla ilçesi, Sıra Mahallesinde bulunan tapunun 2555 ada 4 parsel numarasında kayıtlı 63.19 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 1/2 paydaşı Hüseyin oğlu Ali isimli şahsın sağ veya ölü olup olmadığı ve nerede olduğuna dair bilgisi olan kimselerin duruşmanın yapılacağı 16/01/2025 tarihine kadar Mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur. 03/10/2024

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