T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2022/675-Ceza Dava Dosyası Konu: İ L A N

MÜŞTEKİ : HEIDER ALHAIDERI: Sami ve Lamiaa oğlu, 1972 IRAK doğumlu, Kemalpaşa Mah. Yeşiltulumba Sok. No:4 Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur.

Kasten Yaralama suçundan sanık NAZIM ÖZDEMİR hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 25/04/2024 tarih ve 2022/675 Esas, 2024/303 Karar sayılı kararı ile sanık NAZIM ÖZDEMİR hakkında Kasten Yaralama suçundan TCK. 86/2 maddesi gereğince 4.800 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK. 231/5 maddesi gereğince 5 Yıl süre ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasında Müşteki HEIDER ALHAIDERI'ya tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı yönünden İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.09/10/2024

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