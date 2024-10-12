T.C.

GERMENCİK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Germencik İlçe, ORTAKLAR Mahalle/Köy, 432 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz üzerinde halihazırdaaz sayıda değişik yaş aralığında küçük taca sahip incir ağacı olan zeytinlik olarak kullanılmaktadır.Parsel Ortaklar mahalle merkezinin kuşbakışı 500-600 metre batısında, İzmir-Aydın karayolunun 150-200 metre kuzeyindedir. Doğu kenarından kadastral yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır.

Yüzölçümü : 21.325,82 m2

İmar Durumu : Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen YOL kısmen ÇOCUK PARKI kısmen TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN, kısmen plan onama sınırı dışında yer aldığı ve kısmen tanımsız alanda kaldığı bildirilmiş satış ilanı resimlerinde imar planı örneği eklenmiştir.

Kıymeti : 6.824.262,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Etibank Genel Müdürlüğü lehine 11000 m2lik kısım üzerinde daimi irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 11:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 11:17

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02103201