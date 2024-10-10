2.İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/469 Esas

Konu : Gaiplik 2. ilan hk.

GÜLTEN VİDİNLİGİL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Arif ve Elif 'den olma 04/04/1982 Kırıkhan doğumlu 37684450456 T.C. kimlik nolu DENİZ DEMİR 'den uzunca zamandır haber alınamadığının belirtilmek suretiyle gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır. Bu kişi hakkında bilgisi olanların M.Y'nın 33.maddesinin 2.bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurarak bilgi vermeleri rica olunur.27/09/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 37684450456

ADI SOYADI : DENİZ DEMİR

BABA ADI : ARİF

ANA ADI : ELİF

DOĞUM TARİHİ : 04/04/1982

DOĞUM YERİ : KIRIKHAN

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