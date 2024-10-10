T.C. ADANA 8. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/388 Esas

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Davacı , ESMA ALALI ileDavalı , MUHAMMED EL HÜSEYİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle; Davalı MUHAMMED EL HÜSEYİN'in tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesi ve tensip tutanağının gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının Suriye'ye dönüş yaptığını ve müvekkiline kendisini istemediğini söylediğini, Suriye'de Suriye uyruklu başka bir kadın ile evlilik yaptığını bu nedenle tarafların boşanmalarına müşterek çocuklarının velayetinin müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını ikrar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK'nun 122,126,127,128,131 maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı MUHAMMED EL HÜSEYİN'e ilanen tebliğ olunur

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02101554