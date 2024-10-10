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KONYA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/6 TerekeKARAR NO : 2023/34

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Tereke (Tespit İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

1-15029584622 TC kimlik nolu muris PERİHAN TAYLAN terekesinde bulunan ve mahkememizce açtırılan T. Vakıflar Bankası T.A.O. Konya Adliye Sarayı şubesinde bulunan 12.432,00 TL'nin mirasçılara TESLİMİNE, murisin terekesine ilişkin başka herhangi bir talebin bulunmadığı anlaşılmakla TEREKEDEN EL ÇEKİLMESİNE,

Dair karar mirasçıların yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi.

Mirasçılar Ahmet Taylan, Mustafa Taylan ve Tülün Özdemir'e teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02100974