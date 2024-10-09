T.C. YALOVA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sayı : 2019/635 Esas

İ LA N

YALOVA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Mahkememizin 27/03/2023 tarih ve 2019/635 Esas, 2023/213 Karar sayısı ile Sanık Quessama Djaıd hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına karar verilmiştir. Sanık Quessama Djaıd'ın adresinin tespit edilemediği, yurtdışı adresinin de bilinmediği, yapılan aramalara rağmen bulunamadığı, adresinin meçhul olması nedeniyle mahkememiz kararı sanığa tebliğ edilemediğinden, kararın Tebligat Kanunun hükümleri dairesinde Türkiye genelinde yayımlanan Gazetelerinden birinde ilan, elektronik ortamda ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanı yoluyla tebliğine, ayrıca mahkeme ilan tahtasına asılmasına,7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddelerince karar verilmiş olup,İş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hükmün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek veya havale ettirilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak zapta geçirilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02100536