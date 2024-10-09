T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO:2024/158-160-162-164-166
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|ESAS NO
|İLÇE-MAHALLE- MEVKİ
|ADA - PARSEL
|MALİKLER
|1.
|2024/158
|Ödemiş İlçesi,
HorzumMahallesi,
|141 ada
4 parsel
|Ahmet Akkoyun
|2.
|2024/160
|Ödemiş İlçesi,
Horzum Mahallesi
|110 ada
4 parsel
|Mustafa Coşkun
Elif Coşkun
Arife Şen
Abdülhamit Coşkun
Fatma Sağdıç
|3.
|2024/162
|Ödemişilçesi,
Çamyayla Mahallesi
|111 ada
1 parsel
|Hüsnü Çakıroğlu
|4.
|2024/164
|Ödemiş ilçesi,
ÇamyaylaMahallesi
|136 ada
8parsel
|Yıldız Cansız
Hatice Kurt
|5.
|2024/166
|Ödemiş ilçesi,
Çamyayla Mahallesi
|113 ada
11 parsel
|Mustafa Cansız
Hamide Cansız
Fatma Züncazoğlu
Mehmet Cansız
Fatma Cansız
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