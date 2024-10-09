İ L A N

T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/39 Tereke

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Ahmediye mah/köy, 34 Cilt, 2012 Aile sıra no 3 sırada nüfusa kayıtlı 05/04/1938 doğumlu, 09/10/2023tarihinde vefat eden müteveffa Pekin BAYRI'nın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 590. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

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