T.C.İSTANBUL ANADOLU 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2023/53

KARAR NO : 2023/1248

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kasten Yaralama, Hakaret suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve kararnumarası yazılı 03/10/2023 tarihli ilamı ile 5237sayılı TCK 125/3-a maddesi gereğince BERAATİNE, 5237 sayılı TCK 265/1,62/1,51/1,51/3 maddesi gereğince 6 AY 20 GÜN HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE,1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, 5237 sayılı TCK 86/1,86/3-c,87/3,62/1,51/1,51/3,53/1 maddesi gereğince 1 YIL 9 AY 25 GÜN HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE, 1 YIL 10 AY DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK cezası ile cezalandırılan Erkan ve Rano oğlu, 18/11/1998

Kırgızistan doğumlu Manisa, Saruhanlı, Mütevelli mah/köy nüfusuna kayıtlı Mevlan İPÇİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in üstündeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/10/2024

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