T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/656 Esas 25/09/2024

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar , ELZA KARAVİL, SELİM BERGSEN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

"Mahkememizde görülmekte olan davada, davalıların maliki olduğu Pendik Kurtdoğmuş Mahallesi 96 parsel numaralı taşınmazda davacı kurumca Ömerli Barajı Mutlak Koruma alanında ve plansız sahada kaldığından adı geçen parselin kamulaştırma planında ki şekliyle kısmen veya tamamen mülkiyetinin kamulaştırılmasında kamu yararı bulunduğundan 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5/b maddesi gereğince İSKİ Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.11.2010 tarih, 2010/436 sayılı Kamu Yararı İçişleri Bakanlığı tarafından 22.12.2010 tarihinde onaylanarak kesinleştiğini, Pendik İlçesi, Kurtdoğmuş Mahallesi 96 nolu parsel hissedarlarına 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 8. maddesine göre bedelde anlaşarak satın alınması için parsel hissedarlarına tebligat gönderildiği ancak söz konusu parsel hissedarları ile uzlaşma sağlanamadığını, Kıymet Takdir Komisyonu tarafından taşınmazın tamamının mülkiyet kamulaştırması için 1.000,00 TL/m² hesabı ile toplam 8.600.000,00 TL kıymet takdirinde bulunulduğu, bunun üzerine; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nu değiştiren 4650 sayılı kanununun 10. maddesine göre; davacı idare adına mahkememizde aynı kanunun 7. maddesine göre toplanan bilgi ve belgelerle, 8. madde uyarınca yaptırılan bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri de eklenerek işbu dava ikame edildiği, dava konusu taşınmazın tamamının kamulaştırma değerinin tespiti ile davacı idare adına tescili davası açıldığı, duruşmasının 24/12/2024 günü saat 10:25 tarihinde yapılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği, ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur."

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