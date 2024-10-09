T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/367 Esas 02/10/2024 Konu : Gaiplik İlanı

İLANDIR

HAZİNE. ile ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

İstanbul, Fatih, Çarşı Mahallesi 2793ada 12parselsayılı taşınmazın 1/2 hisse maliki Bodos oğlu Kosti ve 1/2 hisse maliki Bodos oğlu Mihal hakkında İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/797 esas, 2013/501 karar sayılı ilamıyla kayyım tayin edildiği taşınmaz malın1/2 hisse maliki Bodos oğlu Kosti ve 1/2 hisse maliki Bodos oğlu Mihal'in mal varlığının on yıldır kayyımla idare edilmiş olduğunu, bu nedenle gaipliğine karar verilmesi talep edildiğinden, M.K.'nun 33 maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2024/367 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 02/10/2024

Aşağıda isimleri verilen ve gaipliğine karar verilen kişilerin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/10/2024

GAİP GAİP

Adı: MİHAL Adı: KOSTİ

Baba adı: BODOS Baba adı: BODOS

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02100622