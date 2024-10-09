İ L A N

T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/173 Esas Tereke

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Aşağı Mah/Köyü, 353 ada 118 parsel sayılı taşınmaz kayıt malikleri/müteveffalar Ahmet oğlu Mustafa (soyadı ve kimlik bilgileri olmayan) ve Ahmet oğlu Mehmet (soyadı ve kimlik bilgileri olmayan) mirasçılarının bulunup bulunmadığı ve kimler olduğu tespit edilemediğinden 4721 Sayılı TMK 594 maddesi gereğince, iş bu ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde hak sahiplerinin mahkememize müracaat ederek mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri ilanen tebliğ olunur.

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