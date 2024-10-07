Örnek No:55*

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri:Denizli İl, Pamukkale İlçe, Hatipoğlu Mahalle, 260 Ada, 19 parselde kayıtlı işyeri nitelikli 24 Nolu BB. - Adres: Hatipoğlu Mah, Atatürk Cad No:33, Zemin Kat 24 BB Pamukkale / DenizliYüzölçümü : 23,22 m2 Kıymeti : 1.741.200,00 TLKDV: %20 İmar Durumu : Ayrık nizam, 8 kat, Ticaret Alanı. Çekme Mesafeleri: 5,00 m ** Söz konusu parselin yola terki vardır. Kati ruhsat verilemez. Kaydındaki Şerhler: Diğer : Eklenti: Depo, E-3 Depo

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 11:01 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/12/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 11:01 - Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2025 - 11:01

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri:Denizli İl, Pamukkale İlçe, Hatipoğlu Mahalle, 260 Ada, 19 Parselde kayıtlı işyeri nitelikli 26 Nolu BB. - Adres: Hatipoğlu Mah, Atatürk Cd, No:33, Zemin Kat 26 BB Pamukkale / DenizliYüzölçümü : 19,11 m2 Kıymeti: 1.664.520,00 TL KDV: %20 İmar Durumu : Ayrık nizam 8 kat Ticaret Alanı, Çekme Mesafeleri: 5,00 m ** Söz konusu parselin yola terki vardır. Kati ruhsat verilemez. Kaydındaki Şerhler: Diğer : Eklenti: Ek:5,6 Depo

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 12:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/12/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 12:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2025 - 12:00

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri:Denizli İl, Pamukkale İlçe, Atalar Mahalle, 39 Ada, 2 Parselde kayıtlı Bodrum+Zemin+1. Kat+,Çatı katı olan bina... Adresi: Denizli İli Pamukkale İlçesi Atalar Mah.Yüzölçümü : 110 m2Kıymeti : 4.121.250,00 TL KDV : %10 İmar Durumu : Ayrık nizam, 4 Kat, Konut Alanı, Ön Bahçe Çekme Mesafesi: 1,50 m, Arka Bahçe Çekme Mesafesi:3,00 m olacak şekilde yapılaşma şartlarına sahiptir. Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 14:20 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/12/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 14:20 - Bitiş Tarih ve Saati: 09/01/2025 - 14:20

16/09/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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