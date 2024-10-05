BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 154 KV DERİ OSB İRTİBAT HATLARI KOMPLE TESİSİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL / ANADOLU

Bölge Müdürlüğümüz 154 kV Deri OSB İrtibat Hatları Komple Tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1317479

1-İdarenin a) Adı : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL / ANADOLU b) Adresi : N.KEMAL MH. SÜTÇÜ CAD. SEKERMASLAK SK. 9 34762 ÜMRANİYE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2165215800 - 2163281193 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Bölge Müdürlüğümüz 154 kV Deri OSB İrtibat Hatları Komple Tesisi b) Niteliği, türü ve miktarı : Mevcut direğin sökülüp 3 adet yeni direk tesisi ve gerekli teçhizatları Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tuzla/İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.10.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bölge Müdürlüğü ihale salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ'de yer alan D/I veya D/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı: 56

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 44

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı GALVANİZLİ DEMİR DİREK TEMİNİ VE MONTAJI Çelik köşebentler (stublar dahil), bayraklar, tırmanma maniasına kadar anti-vandal civatalar ile diğer bölümlerdeki civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri, konvansiyonel tip dikenli teller (PA1, 2FA1, 2PA1 ve 3PA1 serisi direkler için) ve civataları, ankraj halkaları, kuşkonmazlar gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemelerin ve kule boya malzemelerinin Teknik Şartnameye göre imalatı/temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. (direk kulelerinin boyanması işi dahil.) 30% 40% 20 FAZ İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ (154 kV 2x1272 MCM) 154 kV luk Çift Devre 1272 MCM ACSR PHEASANT 6 adet faz iletkenin, stocbridge damperlerin ve iletken eki malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması. 4% 6% 4 FAZ İLETKENİ VE KORUMA İLETKENİNİN AKTARILMASI (154 kV ÇİFT DEVRE) Mevcut EİH nin faz ve koruma iletkenlerinin her türlü hırdavatları ile birlikte (mevcut hırdavatlar haricinde kullanılması gereken yeni hırdavatlar da dahil) teknik şartnameye uygun olarak iletken aktarımının yapılması. 2% 3% 2 477 MCM TEK GERGİ TAKIMI (TİP C-UZUN) (TİP C UZUN KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR veya 13 ünite 146 mm boy, 440 mm krepaj sis tipi CAM İZOLATÖR dahildir.) (Topbaşı 1272 MCM olacaktır.) 477 MCM Tek Gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması. 2% 3% 2 1272 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI (TİP C-UZUN) (TİP C UZUN KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR veya 13 ünite 146 mm boy, 440 mm krepaj sis tipi CAM İZOLATÖR dahildir.) 6 adedi 1272 MCM / 6 adedi 795 MCM çift gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması. 2% 3% 2 CP2 (-6,-3,0,+3,+6,+9 GÖVDE) MİKROKAZIK DİREK TEMELİ 154 kV - 400 kV Direk Alt Montaj Şartnamesine ve temel projesine uygun olarak Mikrokazıkların çakılması (delme işleminin yapılması, kazık demir donatısı, beton enjeksiyonu, muhafaza borusu dahil), Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve ihtiyaç halinde direk yerine ulaşım için gerekli olacak servis yolunun yapılması. (Teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahildir.) 13% 16% 5 CP3 (-6,-3,0,+3,+6 GÖVDE) MİKROKAZIK DİREK TEMELİ 154 kV - 400 kV Direk Alt Montaj Şartnamesine ve temel projesine uygun olarak Mikrokazıkların çakılması (delme işleminin yapılması, kazık demir donatısı, beton enjeksiyonu, muhafaza borusu dahil), Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve ihtiyaç halinde direk yerine ulaşım için gerekli olacak servis yolunun yapılması. (Teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahildir.) 15% 18% 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal/Aralıklı Liste

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )

Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş ve bu maddelere ilişkin sayısal değer aralıkları belirlenmiş olup, istekli tarafından listedeki maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi, G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı, Y: Gecikme Yüzdesi S toplam = S1+S2+S3+.....+SN G toplam = G1+G2+G3+.....+GN Y= (G toplam / S toplam )*100 Gecikme yüzdesine göre verilecek sicil puanları: 100den büyük ise 0 puandır. Hesap sonucu bulunan Gecikme Yüzdesi (Y) değeri, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmaksızın), toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamı da bu değerlendirmeye dahil edilecektir.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Aralık(En Düşük) Aralık(En Yüksek) Fiyat Dışı Unsur Puanı aşağısı 1 (Dahil) 3 1 (Dahil Değil) 2 (Dahil) 2,8 2 (Dahil Değil) 3 (Dahil) 2,6 3 (Dahil Değil) 4 (Dahil) 2,4 4 (Dahil Değil) 5 (Dahil) 2,2 5 (Dahil Değil) 6 (Dahil) 2 6 (Dahil Değil) 7 (Dahil) 1,8 7 (Dahil Değil) 8 (Dahil) 1,6 8 (Dahil Değil) 9 (Dahil) 1,4 9 (Dahil Değil) 10 (Dahil) 1,2 10 (Dahil Değil) 15 (Dahil) 1 15 (Dahil Değil) 20 (Dahil) 0,9 20 (Dahil Değil) 25 (Dahil) 0,8 25 (Dahil Değil) 30 (Dahil) 0,7 30 (Dahil Değil) 35 (Dahil) 0,6 35 (Dahil Değil) 40 (Dahil) 0,5 40 (Dahil Değil) 45 (Dahil) 0,4 45 (Dahil Değil) 50 (Dahil) 0,3 50 (Dahil Değil) 60 (Dahil) 0,25 60 (Dahil Değil) 70 (Dahil) 0,2 70 (Dahil Değil) 85 (Dahil) 0,15 85 (Dahil Değil) 90 (Dahil) 0,1 90 (Dahil Değil) 100 (Dahil) 0,05

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği veya son 2 yıl içerisinde ölümlü iş kazası yaşanan yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun " nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar'a göre fesih edilip tasfiye edilen yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)İsteklinin fesih veya devir edilen işi veya ölümlü iş kazası yaşanmış bir işi varsa 0 puan, İsteklinin fesih veya devir edilen işi veya ölümlü iş kazası yaşanmış bir işi yoksa 1 puan, Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği iş olması veya son 2 yıl içerisinde ölümlü iş kazası yaşanan bir işi olması durumunda da bu durum değerlendirmeye dahil edilecektir.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Yok olanlara puan uygulanacak

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği veya son 2 yıl içerisinde ölümlü iş kazası yaşanan yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun " nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar'a göre fesih edilip tasfiye edilen yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.)İsteklinin fesih veya devir edilen işi veya ölümlü iş kazası yaşanmış bir işi varsa 0 puan, İsteklinin fesih veya devir edilen işi veya ölümlü iş kazası yaşanmış bir işi yoksa 1 puan, Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği iş olması veya son 2 yıl içerisinde ölümlü iş kazası yaşanan bir işi olması durumunda da bu durum değerlendirmeye dahil edilecektir. 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02099623