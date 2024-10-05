T.C. İstanbul Anadolu 1. İŞ MAHKEMESİ

Sayı: 2024/105 Esas

İ L A N E N T E B L İ G A T

Davacı FEVZİ ÖZKAYA ile HÜSEYİN KIZILKAYA vd. arasında görülen tespit davasında;

Davalılardan Hüseyin Kızılkaya'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama neticesinde; davanın kabulü ile davacının davalı Arslan Kızılkaya'ya ait 249360808107540203430-25 sicil numaralı işyerinde 01.01.1990 -15.06.2006 tarihleri arasında asgari ücretle hizmet akdine binaen çalıştığının tespitine karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen karar Yargıtay 10. H.D 2023/2602 E 2023/8027 K. sayılı ilamı ile; "Mahkemece davacının çalıştığını iddia ettiği minübüs plaklarının ait olduğu tescil maliklerinin herbiri bağımsız işveren olarak değerlendirilerek, araç plakalarının davalılar adına tescilli olduğu tarihler ve ara verilen süreler dikkate alınarak hak düşürürücü süre irdelenmeli, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir." gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir. İşbu ilan yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılır. 14/11/2024 günü saat 10:55 de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunarak Yargıtay Bozma ilamına karşı beyanda bulunmanız aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip bitirileceğinin bilinmesi ihtar, Yargıtay ilamı, Tensip zabtı, Duruşma zabtı, yerine geçerli olmak üzere İlanen tebliğ olunur. 13/09/2024

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