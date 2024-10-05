T.C. BAKIRKÖY 12. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/174 Esas

DAVACI: İSMAİL ŞAHİN

DAVALI: NAZIM BİRİNCİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan tapu iptal tescil davasında, İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 162 Ada, 51 Parsel, 73 Pafta sayılı taşınmazdaki C Blok, 11 Numaralı bağımsız bölümün tapu iptali ve davacı adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, mahkememizin 06/06/2023 tarihli ara kararı gereği Dava konusu İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 162 Ada, 51 Parsel, 73 Pafta sayılı taşınmazdaki C Blok, 11 Numaralı bağımsız bölümün davalılardan birisi adına kayıtlı olması halinde 3.kişilere devir ve temlikini önlemeye yönelik mahiyette taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verildiği görülmüştür.

Mahkememiz duruşması 05/12/2024 günü saat: 09:30'a bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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