T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,

5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.12/09/2024

Katip 166610 Hakim 179225

e-imzalı e-imzalı

Esas No Duruşma Günü Taşınmazın Yeri Taşınmaz No Kamulaşılan Alan Taşınmaz Maliki 2024/84 12/12/2024 günü saat 09:00 Rize İli Kendirli Beldesi 101 ada 3 parsel 254,12 m² Ali Köse vd. 2024/85 12/12/2024 günü saat 09:05 Rize İli Kendirli Beldesi 101 ada 5 parsel 433,76 m² Ali Sezai Köse 2024/86 12/12/2024 günü saat 09:10 Rize İli Kendirli Beldesi 101 ada 6 parsel 1.090,03 m² Emine Uzun vd. 2024/87 12/12/2024 günü saat 09:15 Rize İli Kendirli Beldesi 101 ada 7 parsel 5.696,54 m² Ahmet Özgün vd. 2024/88 12/12/2024 günü saat 09:20 Rize İli Kendirli Beldesi 101 ada 10 parsel 322,13 m² Ahmet Köse vd. 2024/89 12/12/2024 günü saat 09:25 Rize İli Kendirli Beldesi 101 ada 8 parsel 621,74 m² Ahmet Arslan vd.

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