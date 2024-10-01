T.C. ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

( 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince )

1)-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

2)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

3)-Kamulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

4)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

5)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.

6)-Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

7)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ünye Şube'sine yatırılacağı,8)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9)-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

Dosya No Davalı/Davalılar İl/İlçe / Mahalle Ada/Parsel Nitelik Kamulaş. Alan/m2 2024/148 Esas Birol YANKUNCU, Emine YANKUNCU, Erol YANKUNCU, Süleyman ÇALKAN Ordu/Ünye / Liseler Mah. 325 ada 12 parsel (Eski 325 ada 6 parselden ifrazen) Arsa 71,71 m²

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