T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/342 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Dursunlar Köyü

ADA NO : 137

PARSEL NO : 17

YÜZÖLÇÜMÜ : 2358,73 m² irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Ali Eroğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/342 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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