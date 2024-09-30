Örnek No:55*

T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

2023/587 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/587 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, çalı Mevkii, 120 Ada, 7 Parsel, Antalya ili Serik İlç ...

Adresi : Yeşilyurt Mahallesi Çalı MevkiiSerik / ANTALYA

Yüzölçümü : 70.460,65 m2

Arsa Payı : 9/80

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.646.623,06 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındakigibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 13:39 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 13:39 Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 13:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, YEŞİLYURT Mahalle/Köy, Çalı Mevkii, 120 Ada, 6 Parsel, Taşınmaz dosyada mevc ...

Adresi : Yeşilyurt Mahallesi Çalı Mevkii Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 62.291,59 m2

Arsa Payı : 9/40

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 9.218.807,78 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 14:56 Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/12/2024 - 14:56 Bitiş Tarih ve Saati : 20/12/2024 - 14:56

26/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02096214