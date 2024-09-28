T.C. ULUS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/177 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Zekeriya Özen'in Bartın ili Ulus ilçesi Çavuş köyündeki evine 5 yılı aşkın süre önce yerleştiğini, adreste tek başına yaşadığını, babasından haber alamadıklarını, davacı tarafından babası Zekeriya Özen'in gaipliğine karar verilmesi talep edildiği anlaşılmaklaTalep edilen 14925008492 TC kimlik nolu İsmail ve Durkadın oğlu, 01/06/1956 doğumlu Zekeriya Özen'in gaipliği hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK'nun 33 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri ve başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

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