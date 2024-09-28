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SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 07:05
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024, 07:05

T.C. SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2024/14 Esas 25/09/2024

Konu : Gaiplik İlanı Hk.

MEHMET EMİN KAPLAN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı gaipliği talep edilen TAYAR KAPLAN hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.25/09/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 578******46

ADI SOYADI : TAYAR KAPLAN

BABA ADI : MUSA

ANA ADI : ASİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1978

DOĞUM YERİ : SİLOPİ

İKAMETGAH ADRESİ : BİLİNMİYOR

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02095356

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