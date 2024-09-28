T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/134 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Göksu Mahallesi, Karayazı / Erzurum
ADA NO : 0
PARSEL NO : 231
VASFI : Çayır
YÜZÖLÇÜMÜ : 5875 metrekare
MALİKİN ADI VE SOYADI: Aysun Taş, Ayşe Taş, Burhan Demir, Cevriye Demir, İlhami Demir, Kamuran Demir, Melek Demir, Mesut Demir, Nurettin Demir ve Önder Demir
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/134 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/01/2024
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