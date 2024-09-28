T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/134 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Göksu Mahallesi, Karayazı / Erzurum

ADA NO : 0

PARSEL NO : 231

VASFI : Çayır

YÜZÖLÇÜMÜ : 5875 metrekare

MALİKİN ADI VE SOYADI: Aysun Taş, Ayşe Taş, Burhan Demir, Cevriye Demir, İlhami Demir, Kamuran Demir, Melek Demir, Mesut Demir, Nurettin Demir ve Önder Demir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/134 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/01/2024

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