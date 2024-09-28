Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2021/56 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Tuzla İlçe, ORHANLI Mahalle/Köy, 8610 Ada,

2 Parsel, Kıymet takdirine konu; 8610 ada, 2 numaralı parsel; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Fatih tapuda Orhanlı) Mahallesi, Katip Çelebi Caddesine Cepheli konumda, Oto Yol Bağlantı yolunun batısında Yola 100m.mesafede, yine Özel Vehbi Koç İlk Öğretim Okulu ve Lisesinin batısında, Okulların bahçe duvarına 600m. Mesafede konumludur. Söz konusu Parsel Geometrik olarak düzgün olmayan üçgen şeklinde, Topoğrafik olarak güneyden kuzeye doğru 96 0-3 meyilli vaziyettedir. Halen boş durumdadır. Söz konusu taşınmazın çevresinde lojistik ve depolama amaçlı iş yerleri ve TIR parkları bulunmaktadır. Belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır. Ulaşımı kolay, Oto Yolu Bağlantı yoluna 100m., Vehbi Koç Özel İlk Öğretim Okulu ve Lisesine 600m., Sabiha Gökçen Hava Limanına 2.5km. mesafede konumludur., 2.846,16 m2 yüzölçümlüdür.

Adresi : Orhanlı Mah. 8610 Ada, 2 Nolu Parsel Tuzla / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.846,16 m2

İmar Durumu :Tuzla Belediyesi İnternet Sitesinden temin edilen İmar Durumu Belgesine Göre; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Orhanlı Mahallesi, 8610 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 15.02.2019 tasdik tarihli, Tuzla İlçesi Orhanlı Bölgesi Uygulama İmar Planında; bina

yüksekliği 15.50m, Toplu İşyerleri alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 64.493.986,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

1- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 25/10/2000 tarih ve bila nolu ve16/05/207 tarih ve bila nolu yazıları ile İRTİFAK HAKKI yazıları ile irtifak konulmuş olup, kurumdan gelen E.957708615-756.99-2556391 sayılı cevabi yazılarında; "Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan 154 kV Tepeören-Kurtköy-Kartal (Brş. Sabiha Gökçen Havaalanı) E.İ.Hattına ait 25.10.2000 tarih, 4752 yevmiyeli 3997 m2' lik irtifak hakkı ve 16.05.2007 tarih, 3919 yevmiyeli 435,36 m2 lik irtifak hakkı bulunmaktadır. "İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Orhanlı mahallesi, 8610 ada, 2 parselin olası bir satışı veya devri esnasında tapu sicilinde kayıtlı olan 25.10.2000 tarih, 4752 yevmiyeli 3997 m2 lik irtifak hakkı ve 16.05.2007 tarih, 3919 yevmiyeli 435,36 m2' lik irtifak hakkımızın korunması ve Genel Müdürlük haklarının zarara uğratılmaması şeklinde cevap verilmiştir.

2- İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/74 esas sayılı dava dosyasına davalıdır şerhi bulunduğu anlaşılmıştır. Mahkeme 19/07/2024 tarihli cevabında "satışa konu İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Orhanlı köyü, 8610 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazda mahkememizce bozma üzerine yargılamaya devam edilmekte olup, bu nedenle davalıdır şerhinin kaldırılmadığı, cebri satışı engeller nitelikte tedbir kararı bulunmadığı, satıştan sonra şerhin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda ayrıca bilgi edinilmesi gerektiği" şeklinde cevap verilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 13:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 13:32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 13:32

17/09/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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