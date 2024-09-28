T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/433 Esas

KARAR NO: 2024/292

DAVACI: İSTANBUL VARLIK YÖNETİM AŞ

DAVALILAR: İSMAİL YETGİN, AHMET SOLHAN

Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Davalı İsmail YETGİN'e (TC32299664540) gerekçeli karar ve davacı İstanbul Varlık Yönetim Anonim Şirketi vekilince verilen istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilemediğinden; mahkememiz kararının ve istinaf başvuru dilekçesinin işbu ilan ile tebliğ yapılarak, davanın, davacının davalılar İsmail YETGİN ve Ahmet SOLHAN aleyhine açmış olduğu Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) talebine yönelik olup, açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında verilen karar sonucunda;

1-Davacının davasının REDDİNE,

2-492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 427,60-TL harcın, davacı tarafından yatırılan 853,88-TL peşin harç ve 2.492,81-TL tamamlama harcından mahsubu ile fazla alınan 2.919,09‬-TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı Ahmet Solhan tarafından yapılan 200,00-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

5-Davalı Ahmet Solhan kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 31.355,29-TL'nin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde kullanılmayan gider avansının HMK m.333 hükmü gereği ilgilisine iadesine,

Dair; kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliyesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin(e-duruşma yoluyla), davalı Ahmet Solhan vekilinin yüzlerine karşı, davalı İsmail Yetgin'in yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.'' şeklinde karar verilmiş olduğundan ve Davacı vekilinin sunmuş olduğu İstinaf Başvuru Dilekçesine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermediğiniz taktirde dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği hususu işbu ilanın yayınlanmasından itibaren T.K.31.maddesi gereğince 3 (2+1) hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 31/07/2024

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