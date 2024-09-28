T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Sayı : E.55283580-2024/68-Ceza Dava Dosyası İLAN

Hırsızlık suçundan sanık Ali ve Gülten oğlu, 22/02/1983 Adanadoğumlu, Adana Merkez Kuruköprü mahallesi nüfusuna kayıtlı21******102 TC Kimlik nolu MURAT KURÇ hakkında yapılan yargılama sonucunda TCK.nun 141/1 maddesi uyarınca 1 Yıl 2 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş verilen hüküm sanık Murat Kurç' a tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 13/09/2024

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