PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 07:04
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024, 00:00 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024, 07:04

T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.55283580-2024/68-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Hırsızlık suçundan sanık Ali ve Gülten oğlu, 22/02/1983 Adanadoğumlu, Adana Merkez Kuruköprü mahallesi nüfusuna kayıtlı21******102 TC Kimlik nolu MURAT KURÇ hakkında yapılan yargılama sonucunda TCK.nun 141/1 maddesi uyarınca 1 Yıl 2 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş verilen hüküm sanık Murat Kurç' a tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 13/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02095361

SON DAKİKA