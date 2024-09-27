T.C.KOCAELİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N E N T E B L İ G A T K A R A R I

Esas NO : 2020/101

Karar NO : 2024/413

Hakim : Tülin DOKUZLAR ÖZBEY137435

Yazı İşleri Müdürü : Zikriye OKAN 73027

Müşteki : EMEL ALTUĞ, Sosun ve Fatma kızı, 23/01/1988 EVREVX FRANSA doğumlu, AĞRI, MERKEZ, Boztoprak mah/köy nüfusunda kayıtlı. Çınarderemah. 450 Konutlar cad.Deniz Sanayi SitesiA-3 Blok No: 24/6/1 Pendik/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:10528598200

Sanık : CENK ŞİMŞEK, Mustafa ve Fadime oğlu, 14/08/1975 İZMİT doğumlu, MALATYA, HEKİMHAN, Hasançelebi mah/köy nüfusunda kayıtlı. Paşadağ Mah. Ulus Cad. Yakamoz Konutları Blok 8 No:4 Başiskele / KOCAELİ adresinde oturur.TC Kimlik No:39337810464

Suç : Cinsel Taciz, Cinsel Saldırı

Suç Tarihi : 31/12/2019

Suç Yeri : KOCAELİ/BAŞİSKELE

Karar Tarihi : 04/06/2024

Mahkememizin04/06/2024 tarih ve 2020/101 esas,2024/413 karar sayılıkararı ilesanık CENK ŞİMŞEKhakkındacinsel taciz, cinsel saldırı suçlarından BERAATİNE karar verilmiş olup tüm araştırmalara rağmen kararın müşteki Emel ALTUĞ'a tebliğ edilememiş olduğuanlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanunun28. ve 29.maddeleri uyarınca işbu karar özetininulusal gazetelerden birindeilanen tebliğine,

Kararın ilan tarihinden itibaren 7 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibareniki haftalıkyasal süre içerisindeistinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 04/09/2024

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