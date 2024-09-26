T.C.

MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas :2024/205 05/07/2024 KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili Toroslar İlçesi Gözne Mahallesi767 parsel

MEVKİİ : Mersin ili Toroslar İlçesi GözneMah

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 767

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.222,45 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Davalılar , ABDURRAHMAN UYSAL, AHMET ARSLAN, AHMET UYSAL, ASUMAN TAŞKIN, CEVRİYE ÖZKAN, EDİBE YILDIRA, ELİFE TAŞKIN, FATMA TAŞKIN KAYA, FATMA UYSAL, HACER SARI, HAMİDE DOAN, HAVVA GÖKKÜL, HAYATİ KÜPELİ, İSA ARSLAN, İSMAAN UYSAL, MEHMET UYSAL, MEHMET UYSAL, MEHMET UYSAL, MEHMET DURAN UYSAL, MERYEM TIKIR, MERYEM ZENGİN, MUSA UYSAL, MUSTAFA UYSAL, NERİMAN SAKAR, NERMİN ÇİFÇİ, NUH ARSLAN, NURAN KÜPELİ, RAMAZAN UYSAL, SELVER ARSLAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Dava konusu Mersin ili Toroslar İlçesiGözneMahallesi767 parsel sayılıtaşınmazın 1.222,45 m2' lik KısmınınKamulaştırma Bedelinin Tespiti Ve Tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin2024/205 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02094218