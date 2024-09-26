T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/139 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/139 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 13909 Ada, 6 Parsel, Zemin kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm dükkan nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Nişantaş Mahallesi, Yahya Çavuş Caddesi Doğu İş Hanı No: 1A Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 92 m2

Arsa Payı : 15720/766400

İmar Durumu : Ana taşınmaz 8 kat blok Ticaret sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz imar parselidir. Üzerindeki yapıya ait 1986-13/44 tarih sayı ile inşaatına izin verilmiş.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 14:03 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:03 Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 14:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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