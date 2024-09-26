Örnek No:55*

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/412 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/412 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, TURAN Mahalle/Köy, 36922 Ada, 4 Parsel, Bodrum+Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İli, Ba ...

Adresi : Gümüşpala Mahallesi, 7000 Sokak, No:105, K:B+Z, D:1 Dubleks Mesken Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 163,96 m2 ( 94m2 balkon dahil net alanlıdır.)

Arsa Payı : 1/8

İmar Durumu :İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Turan Mahallesi, 36922 ada, 4 parsel, 1/1000 ölçekli İmar planında Bitişik nizam 4 katlı konut adasında kalmakta olup Kentsel Dönüşüm alanında kalmamaktadır.

Kıymeti : 2.980.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan : Yönetim Planı 22.07.2016

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2024 - 14:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 14:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 14:20

23/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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