T.C. AYDIN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/389 Esas

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: BAYRAM ALİ BİR KOÇARLI BELEDİYESİ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescili (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmaz hakkında TMK. M.713/4 gereğince askıya çıkarılan ilan olup tarafları ve nitelikleri aşağıda belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gerektiği ilan olunur. Dava konusu edilen Aydın İli Koçarlı İlçesi Boydere Mahallesi 135 Ada 23 parselde (eski parsel no 43 parsel) kayıtlı doğusunda Hüseyin Budaklı , Batısında Hüseyin Budaklı, Kuzeyinde Hüseyin Budaklı, Güneyinde Hasan Çetinbaş olan 100.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

SAİDE ZOR MALİYE HAZİNESİ GÜLSER GÜÇLÜ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BLD.BŞK. GÜLFER BOZDURAN TURGUN

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02094536