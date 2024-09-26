Örnek No:54*

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2022/10160 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/10160 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 4.362.500,00 1 Taşıt 34KM8510 Plakalı , 2016 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 64282641857099 Motor No'lu , WDC2923241A047300, dizel, otomatik,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 12:01 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 12:01 -------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 12:01

(İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02093692