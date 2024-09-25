T.C.

LAPSEKİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Mahkeme karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mallarınayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. İmar Durumları Satış İlanı ve Satış Şartnamesinde belirtilmiştir. 20/09/2024 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, SULUCA Köy, KÖYİÇİ MEVKİİ Mevkii, 116 Ada, 4 Parselde kayıtlı 506,19 m²lik yüzölçümlü, "Bahçeli Ev" vasfında taşınmazdır. parsel üzerinde 3 adet yapı bulunmaktadır.Kat irtifakı/Kat mülkiyeti tahsis edilmemiştir. 1. Yapı 3/A yapı sınıfında Betonarme yapı tarzında inşaaedilmiştir.Toplam alanı 261m2 dir.Bina yarım bodrum kat+zemin kat+1 normal kat+çatı katlı olarak inşaa edilmiş olup, bodrum katı depo olarak, diğer katlar ise mesken olarak kullanılmaktadır. Dış cephesi sıvalı kısmen boyasız, Pencereleri PVC dir. 2. Yapı tek katlı 2/A yapı sınıfında yığma yapı tarzında ve depo olarak kullanılmaktadır. 22m2 alanlı ve tek katlıdır. Dış cephesi kısmen sıvalı ve boyalıdır.Çatısı yoktur.Doğramaları demirdir. 3. Yapı tek katlı 3/A yapı sınıfında ve mesken olarak kullanılmaktadır.55m2alanlı tek katlıdır.Dış cephesi sıvasız boyasızdır.Çatısı yoktur.Doğramaları PVC dir.Taşınmazın bahçe olarak kullanılan kısmında muhtelif yaş ve türde meyve ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Suluca Köyü Köy içinde kalmakta olup etrafında yapılar bulunmaktadır.Taşınmaz Çanakkale-Bursa çevre yoluna 470 metre mesafede,sahil bandına 260 metre mesafede bulunmaktadır. Not: Satış Memurluğumuz dosyasında 26/09/2023 tarihli kıymet takdiri raporu iletaşınmaz için 3.286,378-TL değer biçilmiş, kıymet takdirine itiraz davası sonunda taşınmaz için 6.949.870,50-TL toplam değer biçilmiş ve taşınmaz değeri 6.949.870,50-TL olarak güncellenmiştir.

Yüzölçümü : 506,19 m2

İmar Durumu :Taşınmaz Suluca Köyü Köy Yerleşik Alanı ve civarı sınırları içinde, 1/100.000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Palanlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda "Kırsal Yerleşik Alan" gösteriminde kalmaktadır. Köy yerleşik sınırları içinde kaldığından dolayı plan notlarının 8.2.4. Ve 8.2.5 maddesi hükümleri geçerlidir.

Kıymeti : 6.949.870,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "06/02/2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılmaz sınırlı ve ayni hak tesis edilemez" beyanı, "krokisinde b,c harfleri ile gösterile yapılar tescilsizdir" beyanı ile "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır" beyanları bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 10:06

20/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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